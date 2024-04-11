Информация об опасности атаки БПЛА во Владимирской области — фейк
Об этом оперативно сообщает...
Информация об опасности атаки БПЛА во Владимирской области — фейк
Об этом оперативно сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области.
Администраторам пабликов и ТГ-каналов региона массово направляются для публикации новости со скринами от якобы канала МЧС Владимирской области.
Жителей пытаются ввести в заблуждение, сообщая об опасности атаки БПЛА.
«Будьте бдительны! Только официальный канал является единственным официальным источником информации в ТГ от регионального МЧС...» - предупреждают спасатели.
Фото: https://t.me/mchs33