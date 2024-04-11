Делегация учащихся Кадетского корпуса имени Д.М. Пожарского посетила музей, который находится в региональном Управлении ФСБ. Кадетам провели экскурсию, где рассказали о создании и развитии

Делегация учащихся Кадетского корпуса имени Д.М. Пожарского посетила музей, который находится в региональном Управлении ФСБ. Кадетам провели экскурсию, где рассказали о создании и развитии органов безопасности во Владимирской области. Ребятам продемонстрировали вооружение и обмундирование, которое используют сотрудники ФСБ при выполнении задач. Также учащимся прочитали лекцию о правилах безопасности при обращении с оружием. Самой интересной частью