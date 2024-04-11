Спасатель МЧС тянет почти двухтонную машину. Это последний этап ежегодных испытаний по пожарному кроссфиту. Самое сложное организаторы оставили на конец. До этого огнеборцы уже справились

Спасатель МЧС тянет почти двухтонную машину. Это последний этап ежегодных испытаний по пожарному кроссфиту. Самое сложное организаторы оставили на конец. До этого огнеборцы уже справились с гирей, штангой, кувалдой, переворачиванием 90 килограммового колеса и забегом с пожарным рукавом и баллонами. Полосу препятствий необходимо было пройти в полной экипировке, а весит она около 25 килограммов. Пожарный