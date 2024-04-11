Деньги поступят из регионального бюджета.

Муниципалитеты Владимирской области получат 3,5 миллиона для благоустройства. Деньги поступят из регионального бюджета.Жители районов собрали ровно 30% от общего числа денег, остальные 70% – государственная поддержка. Больше всего получил Собинский район – 1,4 миллион рублей, на них в деревне Теплиново будет организованно газоснабжение жилых домов.Также 1,3 миллион рублей власти направят на проведение культурных мероприятий и разработку сметы для ремонта местного Дома культуры в посёлке Великодворский Гусь-Хрустального района. Чтобы обустроить места воинской славы в посёлке Галицы, Куприяновское сельское поселение потратит 441 тысячу рублей.От 65 до 132 тысяч рублей получат остальные пять муниципалитетов Владимирской области. Пойдут они на ворота на кладбище, закупку скамеек или же уличное освещение.