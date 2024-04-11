Начальник отдела филиала Россельхозцентра по Владимирской области Яна Балахина рассказала, как...

Начальник отдела филиала "Россельхозцентра" по Владимирской области Яна Балахина рассказала, как бороться с гусеницам непарного шелкопрядаОни разлетаются на десятки километров и пожирают всё растения и деревья на своём пути... Гусеницы непарного шелкопряда скоро вновь начнут атаковать регион.Какие средства в борьбе с вредителем наиболее эффективны? И когда с ним лучше начинать бороться? В интервью Вестям рассказала Яна Балахнина, начальник отдела филиала "Россельхозцентра" по Владимирской области.