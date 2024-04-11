Дмитрий Павлов отворачивается от микрофона и камеры. Входит в зал под конвоем. Его обвиняют в убийстве жены. Трагедия произошла в ноябре прошлого года. В роковой день супруги распивали

Дмитрий Павлов отворачивается от микрофона и камеры. Входит в зал под конвоем. Его обвиняют в убийстве жены. Трагедия произошла в ноябре прошлого года. В роковой день супруги распивали спиртные напитки в комнате общежития на улице Диктора Левитана. За рюмкой водки женщина сообщила, что возвращается к бывшему сожителю, от которого у нее двое детей. И это