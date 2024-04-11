В Покрове после вмешательства правоохранителей была проведена реконструкция очистных сооружений более чем на 120 млн рублей.

В Покрове после вмешательства правоохранителей была проведена реконструкция очистных сооружений более чем на 120 млн рублей. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.В ходе проведённой проверки было установлено, что очистные не справлялись с тем объёмом сточных вод, который на них поступал. Обеззараживание стоков должным образом не выполнялось, что создавало угрозу окружающей среде и жителям.Тогда прокурор обратился в суд с требованием обязать горадминистрацию привести водоотведение в порядок.«Требования прокурора судом удовлетворены, решение исполнено: после вмешательства прокурора выполнены работы по реконструкции очистных сооружений на сумму свыше 120 млн рублей», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.