Об этом сообщается в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Прокуратура заинтересовалась загрязнением почвы под Петушками. Об этом сообщается в пресс-службе регионального надзорного ведомства.Ранее снимки с кадрами леса с непонятной жидкостью появились в сообществе «Подслушано в Петушках». Тогда пользователи и забили тревогу, так как есть возможны нарушения законодательства об охране окружающей среды.«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка всем доводам публикации, приняты меры, направленные на установление источника загрязнения, а случае выявления нарушений – на привлечение виновных лиц к ответственности и возмещение причиненного ущерба», – пишут в заключение прокуроры.