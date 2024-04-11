Раненых бойцов СВО принимают в Областном центре спецмедпомощи в Пиганове Областной центр...

Раненых бойцов СВО принимают в Областном центре спецмедпомощи в ПигановеОбластной центр специализированных видов медицинской помощи в Пиганове принимает на реабилитацию бойцов, раненных в ходе Специальной военной операции. О том, как восстанавливаются участники СВО - в репортаже Веры Куликовой."Главное головой, если думаешь, что ты здоров, ты уже на 50 процентов здоров!"Участник Специальной военной операции Михаил Третьяков второй раз проходит реабилитацию в Областном центре специализированной медицинской помощи в Пиганове. Получил пулевое ранение правой стопы и правой руки в конце августа прошлого года.Михаил Третьяков, участник СВО:- Отправили на первую боевую задачу в Луганскую народную республику, в районе Сватовского направления. Там как раз были очень тяжелые бои. В то время были прорывы со стороны украинских войск. Там мы 22 августа 2023 года участвовали в штурме одного из укрепленных районов.Прежде чем попасть в "Областной центр спецмедпомощи" Михаил перенес две сложные операции. По словам лечащего врача, боец поступил к ним в тяжелом состоянии.Дмитрий Грибанов, заведующий отделением медицинской реабилитации "Областного центра спецмедпомощи":- Кисть была практически обездвижена, плюс тяжелая контрактура в локтевом суставе. Работы было проведено много с ним, то есть - восстановлению функции кисти. Ну, сейчас вы видели, чего мы достигли на втором этапе реабилитации.Упорство, сила духа и искусство реабилитологов Центра делают невозможное. Рука начала двигаться. Михаил уверен, что обязательно вернется к своей мирной профессии водителя и будет, как и раньше, - играть в футбол и хоккей.Руслан Захаров - любимый пациент в Центре. Старший сержант, боец батальона "Спарта". Защищать Донбасс отправился еще 2017-ом году. Пошел на СВО добровольцем.Медики поражаются его силой духа. Несмотря на очень тяжелое ранение, Руслан лишился ноги, но он вновь продолжал воевать. Недавно участвовал в освобождении Авдеевки. Во время штурма получил травму. Врачи Центра провели сложную операцию по устранению вывиха плеча.Гурам Чочиев, кандидат медицинских наук, заведующий хирургическим отделением "Областного центра спецмедпомощи":- Я горжусь, что у нас есть такой пациент, и, мне кажется, что он стал другом всего нашего отделения. Он действительно Герой "с высокой буквы". Это я, как врач могу сказать. Даже саму операцию он перенес достойно, очень гордо.Даже на протезе герой, награжденный Георгиевским крестом, показывает отличную спортивную форму, участвует в соревнованиях по плаванию. Пока перевязки и реабилитация, но Руслан вновь рвется на фронт. Уверен, что он там нужен.Руслан Захаров, участник СВО:- Гурам Михайлович помог мне. Чувствуется намного. Эх! У меня уже кипит, но я жду, уже хочу потренироваться и вернуться обратно к ребятам.- То есть планы - вернуться?- Конечно, конечно, уже в мае.Участники СВО на лечение в "Областной центр специализированных видов медицинской помощи" поступают с 2023 года.Ольга Королькова, главный врач "Областного центра спецмедпомощи":- Мы проводим как оперативное лечение, так и медицинскую реабилитацию, в зависимости от того, что необходимо, какие задачи мы решаем. Из оперативных вмешательств чаще всего мы удаляем осколки из мягких тканей конечностей. Верхних, нижних конечностей, спины, то есть, - для того, чтобы могли взять беспрепятственно на медицинскую реабилитацию.В прошлом году здесь прошли лечение 26 бойцов, в этом - уже 7 человек. И владимирские медики очень рады, что 90 процентов их пациентов вновь вернулись в строй.Вера Куликова, Алексей Ковалёв "Вести-Владимир".