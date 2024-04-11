Трехминутный ролик с половодьем в Киржаче появился на «Ютубе». Его снял киржачский меценат Евгений Федоров. На кадрах можно посмотреть на разлив с высоты птичьего полета. В Киржаче

Трехминутный ролик с половодьем в Киржаче появился на «Ютубе». Его снял киржачский меценат Евгений Федоров. На кадрах можно посмотреть на разлив с высоты птичьего полета. В Киржаче протекает одноименная река. Район не вошел в топ тех, где разлив был очень сильным, однако определенные неудобства появились. Так, из-за половодья пришлось закрыть бассейн физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер», находящийся