Erid: 4CQwVszH9pWxHpi4YgQ «Ростелеком» стал цифровым партнером Кубка мира по бильярдному спорту в...

Erid: 4CQwVszH9pWxHpi4YgQ«Ростелеком» стал цифровым партнером Кубка мира по бильярдному спорту в Суздале9 апреля в туристической столице Владимирской области, Суздале, прошло открытие уникального спортивного турнира — «Кубок мира — Кубок губернатора Владимирской области по бильярдному спорту «Классик».«Ростелеком» выступил цифровым партнером мероприятия, обеспечив площадку соревнований — спортивный комплекс «Суздаль-Арена» — проводным интернетом со скоростью до 100 Мбит/с.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:- В Суздале проводится множество мероприятий всероссийского и даже мирового уровня. Мы уже “набили руку” в организации цифровой инфраструктуры любой сложности для культурно-массовых и спортивных событий. В случае с Кубком по бильярду сложность заключалась в том, что трансляции должны вестись одновременно с нескольких игровых столов, поэтому доступ в Сеть должен был быть стабильным и на неизменно высокой скорости. Наши специалисты справились с задачей! Провели все необходимые подготовительные работы, настроили оборудование и протестировали его.Андрей Степаненков, президент Федерации бильярдного спорта Владимирской области, заместитель председателя оргкомитета Кубка мира:- Для бильярдного спорта место проведения соревнований этого года — знаковое. Кубок назван в честь единственного в нашей стране фильма, снятого о бильярде именно в Суздале, – фильма “Классик”. На турнир заявились более 100 спортсменов из России, а также Беларуси и других стран ближнего зарубежья. Для качественного показа игр требуется высокоскоростной интернет. Благодарим цифрового партнера, компанию “Ростелеком”, за отличное техническое сопровождение мероприятия!Подробнее о предложениях провайдера для корпоративных клиентов можно узнать на сайте «Ростелекома» или по бесплатному номеру горячей линии 8 800 200 16 61.Реклама ПАО «Ростелеком»