Во Владимирской области поймали мужчину, сдававшего крыши на чермет.

В Муромском районе, как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, стали пропадать кровли домов. В полицию написала заявление одна из жительниц района. Она оценила полученный ущерб в девять тысяч рублей.После опроса свидетелей, полиция установила личность подозреваемого. Обвиняемый признал свою вину. Мужчина 37 лет собирал металлолом и увидел дом с металлической кровлей. Так как хозяева отсутствовали, он снял все листы и отвёз на чермет. Возбуждено уголовное дело.