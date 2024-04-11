Синоптики предупредили жителей Владимирской области о порывистом ветре и первой весенней грозе Во...

Синоптики предупредили жителей Владимирской области о порывистом ветре и первой весенней грозеВо Владимире и Владимирской области станет прохладнее, пройдут дожди.Жителям региона обещают даже первую весеннюю грозу!И всё равно будет теплее нормы. По информации синоптиков Гидрометцентра России, устанавливается западно-восточный перенос воздушных масс. Теперь они будут приходить с Атлантики.12 апреля (в пятницу) ожидается переменная облачность, днём воздух прогреется до +14°C. Прогнозируются осадки в виде дождя.Атмосферное давление упадёт до 744 мм ртутного столба. Ветер — западный, до 8 метров в секунду. Влажность — 64%.Ночью (с 12-го на 13-е апреля) ожидается +9.... 6°C.Народный прогноз погоды на 12 апреля:«Одуванчики расцвели – лето будет коротким»;«Гуси взлетели высоко в небо – к дождю»;«Птицы сооружают гнезда на южной стороне деревьев или домов – ждите прохладного лета».Фото: Brad Mann on Unsplash (фотосток)