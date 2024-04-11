Синоптики предупредили жителей Владимирской области о порывистом ветре и первой весенней грозе
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Синоптики предупредили жителей Владимирской области о порывистом ветре и первой весенней грозе
Во Владимире и Владимирской области станет прохладнее, пройдут дожди.
Жителям региона обещают даже первую весеннюю грозу!
И всё равно будет теплее нормы. По информации синоптиков Гидрометцентра России, устанавливается западно-восточный перенос воздушных масс. Теперь они будут приходить с Атлантики.
12 апреля (в пятницу) ожидается переменная облачность, днём воздух прогреется до +14°C. Прогнозируются осадки в виде дождя.
Атмосферное давление упадёт до 744 мм ртутного столба. Ветер — западный, до 8 метров в секунду. Влажность — 64%.
Ночью (с 12-го на 13-е апреля) ожидается +9.... 6°C.
Народный прогноз погоды на 12 апреля:
«Одуванчики расцвели – лето будет коротким»;
«Гуси взлетели высоко в небо – к дождю»;
«Птицы сооружают гнезда на южной стороне деревьев или домов – ждите прохладного лета».
Фото: Brad Mann on Unsplash (фотосток)