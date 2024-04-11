Смотрите Вести в 14:30: спасатели зафиксировали максимальный уровень подъёма Нерли в...

Смотрите "Вести" в 14:30: спасатели зафиксировали максимальный уровень подъёма Нерли в БоголюбовеС прокурором в школу!- В строящейся покровской школе - прокурорская проверка. Кого винит подрядчик в отставании от графика?Боголюбовские разливы- Можно только плыть - на лодках и сапбордах. Спасатели зафиксировали максимальный уровень подъёма Нерли в Боголюбове.В надёжных руках- Участники СВО - в руках лучших реабилитологов региона. В Областном центре спецмедпомощи в Пиганове бойцов возвращают в строй.