Строительство новой школы в Покрове отстает от графика Стройплощадку посетили сотрудники...

Строительство новой школы в Покрове отстает от графикаСтройплощадку посетили сотрудники прокуратуры. На сколько процентов готов объект? Расскажет Мария Артес.Василий Сигаев, прокурор Петушинского района:- Мы видим, что срок работ подходит уже в апреле. И мы думать о них уже должны сейчас.Затягивание сроков строительства - тревожный звоночек.В гости в первую покровскую школу нагрянул районный прокурор. С проверкой.Объект отстаёт от графика: не во всех учебных корпусах подключена система отопления, бассейн - в начальной стадии.При этом работы, - уверяет подрядчик, - идут в высоком темпе: количество рабочих на стройке увеличили: сейчас строители монтируют водопровод, вводят в эксплуатацию вентиляцию и канализацию, параллельно с этим - штукатурят, шпаклюют стены..Сейчас объект готов на 60%. Но вот успеют ли подрядчики? Ежедневно на объекте трудятся порядка 100 человек.Виктор Пузанов, представитель компании-подрядчика:- Около 400 квадратных метров ребята делают за день. Вот такую "темповку" мы сегодня здесь имеем.Среди проблем - подорожание материалов. Региональное Министерство образования уже запросило на завершение объекта 166 миллионов рублей дополнительно. Также подрядчик сетует на ошибки в проекте.Виктор Пузанов, представитель компании-подрядчика:- Худшего проекта я не видел еще. За всю свою 52-летнюю деятельность. Но объект будет хороший. Когда построим. Могу сразу сказать, - много было изменений, они и сейчас есть.Будущее учебное заведение представляет собой 4 блока: для старших и младших классов, физкультурно-оздоровительный комплекс и административно-хозяйственный блок.Строительство стартовало в 2022-м году, в рамках нацпроекта "Образование". Сроки сдачи объекта подрядчику уже продлевали.Таких масштабных проектов Покров не видел последние 30 лет, - говорит начальник центра по развитию и содержанию инфраструктуры Петушинского района, - Владимир Баранов.Всего на строительство из федерального, регионального и местного бюджетов выделили свыше 1 миллиарда рублей.Владимир Баранов, начальник центра по развитию и содержанию инфраструктуры Петушинского района:- Окна у нас установлены 100% по объектам. Остались только витражи, - это большие площади остекления. Соответственно, подрядчик сейчас ускоряется на внутреннюю отделку. То есть, - уже чистовая отделка практически везде началась по всем блокам.Не нужно ждать предостережений, - говорит прокурор. Все нужно делать вовремя: закупать оборудование и необходимые материалы .Василий Сигаев, прокурор Петушинского района:- По результатам рассмотрения предостережения, ряд договоров на поставку оборудования уже заключены. Но, к сожалению, работы требуют еще большего увеличения интенсивности.У подрядчика есть месяц, чтобы нагнать график. Возможно, ему всё-таки удастся избежать штрафных санкций.Так или иначе - к новому учебному году объект должен быть готов на все 100%. Чтобы 1-е сентября дети встретили в новых, уютных классах.Мария Артес, Илья Хлудов "Вести-Владимир".Читайте также:"Куда ушли полмиллиарда?": почему строительство детской поликлиники в Кольчугине завершено менее, чем на 10%?В Коврове ГБУ «Облстройзаказчик» задолжало предпринимателям около 394 млн рублей