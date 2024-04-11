Уровень воды в Клязьме и Нерли во Владимирской области достиг максимальных значений Сотрудники...

Уровень воды в Клязьме и Нерли во Владимирской области достиг максимальных значенийСотрудники ГИМС патрулируют заливные луга на лодках. Вместе с ними в путь отправилась Полина Лаптева.Пик половодья. Большая вода затопила луга. Во время разлива в окрестностях Спасо-Преображенского монастыря образуется настоящее озеро.Разлившиеся Клязьма и Судогда окружили Свято-Казанский источник. Уровень воды поднялся здесь более чем на 2 метра.Лестницу затопило, и дальше к часовне Святого Вонифатия не пройти. Даже в резиновых сапогах. Вот из воды виднеется только купол.Максимальный подъем и на Нерли. Белокаменный храм, подобно лебедю, возвышается среди разлива. До Покрова на Нерли организована лодочная переправа. По словам священнослужителей, - угрозы подтопления нет.Игумен Гавриил, и.о настоятеля храма Покрова на Нерли:- Половодье держится недели полторы, две. На пасху здесь собираются служить. Уже традиционно мы служим на Пасху в летнем Храме. Почти всегда. И поэтому готовимся к уборке храма.Ежедневно сотрудники оперативных групп МЧС выезжают на мониторинг весеннего половодья. За обстановкой также следят и с воздуха.Кемран Байрамов, старший инженер отдела применения БПЛА МЧС России по Владимирской области:- Выполняем мониторинг паводкоопасной обстановки с помощью БПЛА. Наблюдаем такую картину , как незначительное снижение уровня воды.Алексей Чебаненко, государственный инспектор центра гимс мчс по Владимирской области:- Будем смотреть состояние паводка воды, насколько высоко вода поднялась. Если на воде будут присутствовать маломерные судна и их судоводители.Как отмечают в МЧС, выход на воду на лодках будет возможен с 15 мая. Полюбоваться на разлив прибыли и сапбордисты. Такие плавательные средства относятся к спортивному водному инвентарю, и не являются маломерными судами. Но сотрудники МЧС, тем не менее, - еще раз предупредили граждан о мерах безопасности на воде.Уровень воды на Клязьме и Нерли сейчас на максимальной отметке, пик разлива на Оке прогнозируется в 20 -х числах апреля. У жителей региона еще около двух недель, чтобы насладиться картинами весеннего половодья или попробовать новые способы передвижения.Полина Лаптева, Андрей Синягин "Вести-Владимир".