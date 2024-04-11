В Ковровском районе подразделения пожарно-спасательного гарнизона приняли участие в тактических...

В Ковровском районе подразделения пожарно-спасательного гарнизона приняли участие в тактических ученияхПять подразделений владимирского пожарно-спасательного гарнизона приняли участие в тактических учениях на одном из крупнейших предприятий Ковровского района. По легенде, - возгорание произошло на складе компании, которая производит товары для сна.Причиной стало короткое замыкание. Эвакуацией персонала занимались сами сотрудники склада.Однако, двоим не удалось вовремя покинуть помещения. На помощь к ним выдвинулись специалисты газодымозащитной службы.В учениях была задействована передвижная компрессорная станция, с помощью которой можно беспрерывно заправлять дыхательные аппараты сжатым воздухом.Условно пострадавших вывели, пожар обнаружили и потушили. В реальности, - говорят спасатели, - тушить такие помещения бывает крайне сложно. Склады (а тем более - полки с матрасами и подушками) имеют очень большую горючую нагрузку.