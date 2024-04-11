Выставка «Про Героев» открылась 10 апреля в муромском парке им. 50-летия Советской власти. На стендах – фотографии и биографии Героев России, которые были награждены посмертно. Всего – 29

Выставка «Про Героев» открылась 10 апреля в муромском парке им. 50-летия Советской власти. На стендах – фотографии и биографии Героев России, которые были награждены посмертно. Всего – 29 человек. На выставке – солдаты и офицеры, погибшие в Сирии, участники вооружённых конфликтов в Чечне и Южной Осетии, а также военнослужащие, погибшие на СВО. Среди них есть