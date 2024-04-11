В музее-заповеднике Александровская слобода прошел концерт Слобода музыкальная Слобода...

В музее-заповеднике "Александровская слобода" прошел концерт "Слобода музыкальная"Слобода музыкальная - проект Александровской слободы. Он проводится в 16 раз. И приурочен к Году семьи, любви и верности. Поэтому артисты - семейные коллективы, в которых соблюдают преемственность поколений.Концерт начался с выступления народного ансамбля народных инструментов "Былина". Его основатель - Валерий Галкин - передал любовь к музыке своему сыну Сергею, и теперь они выступают на одной сцене.Всего в "Слободе музыкальной" приняли участие 150 участников из 10 городов. Они показали и вокальные, и инструментальные, и хореографические номера.Площадкой для выступления стала музыкальная школа имени Зубова."Таким нестандартным способом мы пытались привлечь внимание к незнакомым страницам нашего древнего города. И хотели рассказать, что именно здесь, в слободе, Иваном Грозным была основана певческая школа. И в 21 веке мы решили собрать наших молодых юных дарований."