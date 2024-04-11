Экспозицию можно посетить до 20 января 2025 года.

Государственный музей театрального и музыкального искусства открывает выставку "И все мы кланяемся прошлому сейчас" из наследия графов Шереметевых. Экспозиция развернута в залах Парадной анфилады Шереметевского дворца - Музея музыки, сообщили в пресс-службе музея."Выставка приурочена к юбилейным датам рождения двух братьев графов Шереметевых: 180-летию Сергея Дмитриевича и 165-летию Александра Дмитриевича. В центре внимания - взаимоотношения братьев, их значение для русской истории и культуры. Предметами показа стали уникальные экспонаты", - рассказали в пресс-службе.Представленный в Белой столовой сервиз с гербами Шереметевых дает представление о быте большой дворянской семьи. Здесь же - часы из шереметевской коллекции с корпусом, увенчанным скульптурной группой "Петр I в бурю на Ладожском озере". Особенный экспонат - родословное древо графов Шереметевых, составленное историком и генеалогом Аллой Краско (1949-2022 годы). Новая графическая редакция представленной научной информации посвящается памяти этого генеалога и исследователя и приурочена к 75-летию со дня ее рождения.Эта выставка - часть партнерского проекта "Береженая вещь", начатого 10 лет назад с Московским музеем-усадьбой Останкино. В рамках проекта в разные годы в Фонтанном доме были показаны подлинные предметы шереметевских коллекций владельческих домов двух столиц. Особенность выставочного проекта заключается в том, что объекты показа включены в действующую постоянную экспозицию и представлены в интерьерах Парадной анфилады дворцовых залов.Название выставке "И все мы кланяемся прошлому сейчас" дала строка из стихотворения, сочиненного посетителем музея и оставленного в Книге отзывов в 2012 году.Выставка будет работать до 20 января 2025 года.