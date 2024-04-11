В Покрове на автодорогах общего пользования местного значения отсутствует искусственное...

В Покрове на автодорогах общего пользования местного значения отсутствует искусственное освещение.Выяснилось, что на автомобильных дорогах общего пользования местного значения по улицам Снятковой и Жестерева в городе Покрове отсутствует искусственное освещение, что не отвечает требованиям безопасности дорожного движения и несёт угрозу возникновения аварийных ситуаций.Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Владимирской области.По результатам проверки в адрес главы администрации Покрова было внесено представление, которое рассмотрено и признано обоснованным.Отмечается, что фактически нарушения до сих пор не устранены.В связи с этим прокурором в Петушинский районный суд направлено исковое заявление о возложении на администрацию Покрова обязанности оборудовать вышеуказанные дороги искусственным освещением.Сообщается, что исковые требования удовлетворены в полном объеме. Исполнение в данный момент находится на контроле прокуратуры района.Фото-иллюстрация: Fusion Brain, платформа для генерации изображений