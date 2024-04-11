В Покрове проведена реконструкция очистных сооружений за 120 млн рублей.
Владимирской...
В Покрове проведена реконструкция очистных сооружений за 120 млн рублей.
Владимирской природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства при организации водоотведения в границах Петушинского района.
Выяснилось, что объём сточных вод, поступавших на очистные сооружения, превышал предельно допустимый.
В результате не обеспечивалось надлежащее обеззараживание стоков, которые впоследствии попадали в водный объект.
Указанное несло угрозу причинения вреда не только окружающей среде, но и здоровью населения, возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных со вспышками инфекционных заболеваний.
«… По результатам проверки природоохранный прокурор обратился в суд с требованием об обязании администрации города привести водоотведение в населенном пункте в соответствие с установленными нормами действующего законодательства. Требования удовлетворены, решение исполнено… » – пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Как итог: выполнены работы по реконструкции очистных сооружений на сумму - 120 млн рублей.
Фото: David Becker on Unsplash
(фотосток)