В Покрове проведена реконструкция очистных сооружений за 120 млн рублей. Владимирской...

В Покрове проведена реконструкция очистных сооружений за 120 млн рублей.Владимирской природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства при организации водоотведения в границах Петушинского района.Выяснилось, что объём сточных вод, поступавших на очистные сооружения, превышал предельно допустимый.В результате не обеспечивалось надлежащее обеззараживание стоков, которые впоследствии попадали в водный объект.Указанное несло угрозу причинения вреда не только окружающей среде, но и здоровью населения, возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных со вспышками инфекционных заболеваний.«… По результатам проверки природоохранный прокурор обратился в суд с требованием об обязании администрации города привести водоотведение в населенном пункте в соответствие с установленными нормами действующего законодательства. Требования удовлетворены, решение исполнено… » – пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.Как итог: выполнены работы по реконструкции очистных сооружений на сумму - 120 млн рублей.Фото: David Becker on Unsplash(фотосток)