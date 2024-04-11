Охотничий инспектор снял на видео бои зайцев-русаков в Юрьев-Польском районе. На кадрах видно, как зайцы сначала дерутся, а потом один начал убегать от другого. Как рассказали в пресс-службе

Охотничий инспектор снял на видео бои зайцев-русаков в Юрьев-Польском районе. На кадрах видно, как зайцы сначала дерутся, а потом один начал убегать от другого. Как рассказали в пресс-службе Госохотинспекции, у зайцев весенние драки – это традиция. Можно даже сказать, обычай. Русаки начинают много драться, либо из-за территории, либо из-за самки. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: Госохоинспекция