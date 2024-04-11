Владимирцам рассказали, почему весной «нападает хандра» Весна — светлое и теплое время года, когда...

Владимирцам рассказали, почему весной «нападает хандра»Весна — светлое и теплое время года, когда природа «оживает», светит Солнце, и распускаются цветы. Так почему же, несмотря на это, некоторые люди впадают в уныние?Врач-психотерапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Татьяна Чистякова рассказала Российской газете, почему при смене времен года мы сталкиваемся с сезонным аффективным расстройством (САР).САР — это процесс обострения психических недугов. В группе риска находятся люди, страдающие определенными психическими заболеваниями, а также нервными заболеваниями, неустойчивым гормональным и эмоциональным фоном, наличием зависимостей.Важно отметить, что переживать сезонное расстройство могут и здоровые люди, которые находятся в состоянии хронического стресса, страдающие неврозами, а также имеющие синдром «эмоционального выгорания».Симптомы сезонного аффективного расстройства:- Перепады настроения.- Чувство безрадостности.- Пессимистичный взгляд на происходящие события- Чувства тревоги, беспокойства.- Продолжительное чувство усталости, например, сразу после пробуждения.- Эмоциональные реакции, не соответствующие ситуации (смех в ответ на сообщение о несчастье, слезы в ответ на шутку и так далее).- Несоразмерная реакция на обычные раздражители (например, чрезмерная агрессия на нейтральное обращение)."Смена времени года способна провоцировать возникновение депрессивных состояний и стрессов", - отметила Татьяна Чистякова.В таком случае только специалист сможет назначить правильное медикаментозное лечение или курс психотерапии.Что провоцирует развитие САР?- Увеличение светового дня.- Смена циркадных ритмов (колебания интенсивности различных биологических процессов).- Увеличение дневной дозы витамина D (организму необходимо приспособиться к этому).- Перепады температур.- Гормональная перестройка (изменение выработки мелатонина и серотонина).- Авитаминоз.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений