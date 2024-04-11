Владимирцам рассказали, почему весной «нападает хандра»
Весна — светлое и теплое время года, когда...
Владимирцам рассказали, почему весной «нападает хандра»
Весна — светлое и теплое время года, когда природа «оживает», светит Солнце, и распускаются цветы. Так почему же, несмотря на это, некоторые люди впадают в уныние?
Врач-психотерапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Татьяна Чистякова рассказала Российской газете, почему при смене времен года мы сталкиваемся с сезонным аффективным расстройством (САР).
САР — это процесс обострения психических недугов. В группе риска находятся люди, страдающие определенными психическими заболеваниями, а также нервными заболеваниями, неустойчивым гормональным и эмоциональным фоном, наличием зависимостей.
Важно отметить, что переживать сезонное расстройство могут и здоровые люди, которые находятся в состоянии хронического стресса, страдающие неврозами, а также имеющие синдром «эмоционального выгорания».
Симптомы сезонного аффективного расстройства:
- Перепады настроения.
- Чувство безрадостности.
- Пессимистичный взгляд на происходящие события
- Чувства тревоги, беспокойства.
- Продолжительное чувство усталости, например, сразу после пробуждения.
- Эмоциональные реакции, не соответствующие ситуации (смех в ответ на сообщение о несчастье, слезы в ответ на шутку и так далее).
- Несоразмерная реакция на обычные раздражители (например, чрезмерная агрессия на нейтральное обращение).
"Смена времени года способна провоцировать возникновение депрессивных состояний и стрессов", - отметила Татьяна Чистякова.
В таком случае только специалист сможет назначить правильное медикаментозное лечение или курс психотерапии.
Что провоцирует развитие САР?
- Увеличение светового дня.
- Смена циркадных ритмов (колебания интенсивности различных биологических процессов).
- Увеличение дневной дозы витамина D (организму необходимо приспособиться к этому).
- Перепады температур.
- Гормональная перестройка (изменение выработки мелатонина и серотонина).
- Авитаминоз.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений