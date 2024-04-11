Правоохранители арестовали 38-летнего мужчину, подозреваемого в совершении серии дачных краж на территории Кольчугинского района.

Правоохранители арестовали 38-летнего мужчину, подозреваемого в совершении серии дачных краж на территории Кольчугинского района. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Было установлено, что гражданин забирался в дачные дома и выносил посуду, технику и другие ценные вещи. Похищенное добро он собирался продать. Причинённый подозреваемым ущерб превысил 100 тыс. рублей.В настоящий момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Сам фигурант находится под стражей.