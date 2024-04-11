Правоохранители нашли и вернули домой пропавшего 8-летнего мальчика из деревни Вашутино Владимирской области.

Правоохранители нашли и вернули домой пропавшего 8-летнего мальчика из деревни Вашутино Владимирской области. Об этом рассказала УМВД России по региону.Ребёнок вышел из дома и потерялся в местном лесу. Прибывшие на место происшествия полицейские и волонтёры вместе с сельчанами приступили к поискам школьника. Мальчика обнаружили в лесу ранним утром. Он очень замёрз и был страшно напуган. Полицейские укутали ребёнка и доставили к медикам.«Родные мальчика поблагодарили всех, кто принял участие в поисках. Особо отметили оперативное реагирование, слаженность и организованность сотрудников полиции, своевременная помощь которых помогла избежать трагических последствий», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.