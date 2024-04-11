Во Владимир прибыл замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин
Он встретился с главой...
Во Владимир прибыл замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин
Он встретился с главой региона Александром Авдеевым и руководителями строительных компаний.
Федеральный чиновник отметил, что Владимирская область передовая по использованию механизмов инициативы "инфраструктурного меню", что позволяет в приоритетном порядке получать федеральную поддержку для строительства.
За пять лет в регионе введено в эксплуатацию четыре с половиной миллиона квадратных метров жилья, - темпы строительства выросли почти в два раза.
Так же Стасишин намерен посетить строящуюся школу в микрорайоне Веризино и посмотреть, как прокладывают дороги в новых кварталах микрорайона Юрьевец.