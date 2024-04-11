Во Владимире больше не будут белить деревья Решение - отказаться от устаревшего метода сезонной...

Во Владимире больше не будут белить деревьяРешение - отказаться от устаревшего метода сезонной обработки стволов - приняли на заседании городской комиссии по охране зеленых насаждений.Побелка - это что-то из советского садоводства. Раньше считалось, что один, а то и два слоя раствора гашеной извести защищают корни и стволы от вредителей - насекомых и грызунов.В преддверии майских праздников деревьям в городах таким образом придавали "парадный" вид.Но теперь специалисты настаивают: побелка не только не идет на пользу зеленым насаждениям, но и вредит им. Кора теряет воздухопроницаемость, нарушается газообмен, замедляется процесс обмена веществ, и дерево медленно погибает.В большинстве субъектов от побелки давно отказались. И во Владимире этой весной на это тоже не будут тратить силы и средства