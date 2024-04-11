Во Владимире команда неравнодушных активистов устроила субботник в старых садах у ДдюТ
«… Когда мы...
Во Владимире команда неравнодушных активистов устроила субботник в старых садах у ДдюТ
«… Когда мы в выходные с дочкой гуляли в парке напротив Белого Дома, то увидели горы мусора, среди которых плавали уточки...» - рассказала в своих соцсетях Ирина Залевская (жительница Владимира, генеральный директор сети клиник материнства и детства, ресторана и пр.)
И недолго думая, команда бистро с говорящим названием Lucky Duck решила отметить своё трёхлетие субботником... для уточек.
«… Хотелось сделать что-то хорошее. Смотрите, как там чисто теперь!»
«Я горжусь ребятами и смело заявляю, что наши проекты - про то, чтобы менять город во всех смыслах!» - отмечает Ирина Залевская.
Напомним, во Во Владимире общегородской субботник пройдет 20 апреля 2024 года.
Фото: https://vk.com/irina_zalevskaya