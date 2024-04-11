Во Владимире команда неравнодушных активистов устроила субботник в старых садах у ДдюТ «… Когда мы...

Во Владимире команда неравнодушных активистов устроила субботник в старых садах у ДдюТ«… Когда мы в выходные с дочкой гуляли в парке напротив Белого Дома, то увидели горы мусора, среди которых плавали уточки...» - рассказала в своих соцсетях Ирина Залевская (жительница Владимира, генеральный директор сети клиник материнства и детства, ресторана и пр.)И недолго думая, команда бистро с говорящим названием Lucky Duck решила отметить своё трёхлетие субботником... для уточек.«… Хотелось сделать что-то хорошее. Смотрите, как там чисто теперь!»«Я горжусь ребятами и смело заявляю, что наши проекты - про то, чтобы менять город во всех смыслах!» - отмечает Ирина Залевская.Напомним, во Во Владимире общегородской субботник пройдет 20 апреля 2024 года.Фото: https://vk.com/irina_zalevskaya