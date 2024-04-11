Во Владимире местная жительница, обидевшись на грубость нового друга, украла у него куртку с...

Во Владимире местная жительница, обидевшись на грубость нового друга, украла у него куртку с крупной суммой денегОб этой истории рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. Перед судом предстанет 41-летняя жительница Владимира, которая обвиняется в «хищении чужого имущества в крупном размере».Выяснилось, что в марте прошлого года обвиняемая находилась в одной из гостиниц областного центра, где отдыхала (и распивала спиртное) с мужчиной, с которым познакомилась незадолго до этого.«… Обидевшись на грубое поведение нового знакомого, женщина взяла его куртку, в которой находились 390 тысяч рублей и с похищенным имуществом скрылась. Позже обвиняемая, вынув деньги, куртку выкинула...» - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владмирской области.В дальнейшем сотрудниками полиции была установлена личность женщины.Свою вину обвиняемая признала частично, пояснив, что куртку потерпевшего взяла с целью досадить последнему, так как мужчина был к ней груб.То, что в куртке находились деньги, она не знала, а когда это поняла, планировала вернуть их владельцу.При этом обвиняемая не смогла пояснить, зачем в таком случае она выкинула куртку, и как собиралась отдавать деньги, не зная контактов нового «друга».Уточняется, что уголовное дело предстоит рассматривать Ленинскому районному суду города Владимира. Женщине может грозить до шести лет лишения свободы.Фото: Allef Vinicius on Unsplash(фотосток)