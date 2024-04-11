Ремонт в школе 26 и школе искусств 1 во Владимире начался. Сейчас пока идут работы по ремонту кровли, входных групп, учебных и вспомогательных помещений, инженерных систем (отопление,

Ремонт в школе 26 и школе искусств 1 во Владимире начался. Сейчас пока идут работы по ремонту кровли, входных групп, учебных и вспомогательных помещений, инженерных систем (отопление, водоснабжение, система канализации, электроснабжения и пожаротушения). Об этом рассказали а пресс-службе мэрии. При этом школа №26 все ещё работает. С 8 апреля ученики 1-3 классов учатся на базе