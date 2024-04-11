Во Владимире велосипедистка въехала в легковой автомобиль. По предварительной информации, 10...

Во Владимире велосипедистка въехала в легковой автомобиль.По предварительной информации, 10 апреля 2024 года в 13 часов 15 минут по адресу: улица Токарева, дом №8, гражданка 1969 года рождения, пересекла проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде, не спешилась и допустила наезд на автомобиль Хёндай под управлением водителя 1970 года рождения, который пропустив пешеходов, продолжил движение.Об этом сообщает Алёна Бусько - старший инспектор отделения пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по городу ВладимируВ результате столкновения жительница получила травму, ей рекомендовано амбулаторное лечение.По факту ДТП проводится административное расследование. Уточняется, что велосипедистка привлечена к административной ответственности по ч.2 ст.12.29 КоАП РФ.Госавтоинспекция информирует: во избежание подобных ситуаций, в нынешних городских реалиях взрослый велосипедист (старше 14 лет), как правило, должен двигаться по крайней правой стороне проезжей части.Пункт 24.6 ПДД уточняет, что если движение велосипедиста по тротуару, пешеходной дорожке, обочине или пределах пешеходных зон подвергает опасности или создает помехи для движения иных лиц, велосипедист должен спешиться и руководствоваться требованиями, предусмотренными правилами для движения пешеходов.При пересечении проезжей - по пешеходному переходу - водители велосипедов (СИМ) обязаны спешиться.Фото: Алёна Бусько