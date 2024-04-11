Об этом рассказали местные СМИ.
Во Владимирской области прошёл 16-й молодёжный фестиваль «Слобода музыкальная». Об этом рассказала Марина Рыбакова, временно исполняющая обязанности директора «Александровской слободы».
В этот раз фестиваль был приурочен к Году семьи. По словам Рыбаковой, подобным способом идёт привлечение к знакомым страницам истории города.
«Именно здесь Иваном Грозным была основана первая в России певческая школа. Мы впервые решили собрать музыкальные династии, представителей творческих семей, где дети впервые узнают о музыке от родителей и родных», – рассказала врио директора музея-заповедника.
В этом году участие приняли более 150 человек из 10 городов России.