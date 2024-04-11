Об этом рассказали местные СМИ.

Во Владимирской области прошёл 16-й молодёжный фестиваль «Слобода музыкальная». Об этом рассказала Марина Рыбакова, временно исполняющая обязанности директора «Александровской слободы».В этот раз фестиваль был приурочен к Году семьи. По словам Рыбаковой, подобным способом идёт привлечение к знакомым страницам истории города.«Именно здесь Иваном Грозным была основана первая в России певческая школа. Мы впервые решили собрать музыкальные династии, представителей творческих семей, где дети впервые узнают о музыке от родителей и родных», – рассказала врио директора музея-заповедника.В этом году участие приняли более 150 человек из 10 городов России.