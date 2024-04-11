На территории Юрьев-Польского района государственный охотничий инспектор заснял драку зайцев-русаков.

На территории Юрьев-Польского района государственный охотничий инспектор заснял драку зайцев-русаков. Видеоролик с битвой ушастых зверьков опубликовала пресс-служба Госохотинспекции Владимирской области.В ведомстве отмечают, что подобное поведение для животных весной вполне естественно.«Бой двух зайцев происходит, как правило, из-за самки или из-за территории, на которую случайно забрел «чужак», - говорится в сообщении пресс-службы региональной Госохотинспекции.