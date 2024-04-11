Во Владимирском филиале РАНХиГС подписали соглашение о сотрудничестве с филиалом ПАО Россети Центр...

Во Владимирском филиале РАНХиГС подписали соглашение о сотрудничестве с филиалом ПАО "Россети Центр и Приволжье" – "Владимирэнерго"Подробности - у Александра Сыпченко.Это соглашение о сотрудничестве даёт взаимную выгоду, обмен опытом и хорошие перспективы для обеих сторон. Теперь студенты филиала Президентской Академии смогут пройти практику с дальнейшим трудоустройством в ещё одной крупной компании.Андрей Виноградов хочет работать в сфере экономической безопасности. Уверен, - "Владимирэнерго" даст ему необходимые знания и навыки.Андрей Виноградов, студент Владимирского филиала РАНХиГС:- Имеется больше возможностей в дальнейшем, открывается больше дверей перед тобой. Ты общаешься с более опытными людьми, имеешь более тесные с ними связи."Владимирэнерго" - системообразующая электросетевая организация Владимирской области, осуществляющая деятельность во всех городах и районах региона.Директор филиала Иван Янин подчёркивает, что подписанное соглашение не носит "бумажный" характер, а направлено на пополнение энергокомпании новыми кадрами.Иван Янин, директор филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Владимирэнерго":- Необходимы высококлассные специалисты для того, чтобы обосновывать и защищать тарифы. Юридическая сфера...мы понимаем, что без правовой оценки на сегодняшний день - никуда. Управление персоналом – это наше всё, наши люди, без которых предприятие не функционирует. Подготовка, профессиональная переподготовка, обучение специалистов, как наших, так и студентов на практике. Соответственно, соглашение нам необходимо, в дальнейшем - трудоустройство на работу.По словам директора Владимирского филиала РАНХиГС Вячеслава Картухина, - новое соглашение значительно расширит возможности вуза и предприятия. Это и обеспечение подготовки кадров, совместные рабочие встречи и круглые столы, а также содействие в реализации мероприятий, представляющих взаимный интерес.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Законодательного собрания области:- Для нас очень важно, чтобы, во-первых, наши студенты получили представление о том, как работает эта организация. Какие задачи решает. Безусловно, это прохождение практики, прохождение стажировок, потому что у Владимирэнерго достаточно большой управленческий персонал, поэтому я думаю, что и юристы, и управленцы будущие востребованы будут, и экономисты.Подобные соглашения не только дают студентам академии гарантию будущего трудоустройства, но и возможность повысить свои профессиональные навыки в юриспруденции, менеджменте и других областях.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев "Вести-Владимир".