Интерактивная выставка «Про Героев» открылась в Муроме.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в парке имени 50-летия советской власти в Муроме, стартовала интерактивная выставка "Про героев". Эта выставка призвана сохранить историческую память, укрепить межнациональный мир и согласие народов России, а также воспитать патриотизм.На выставке представлены фотографии и биографические данные 29 героев России, награжденных посмертно. Среди них — офицеры, солдаты, летчики, погибшие героически в Сирии, участники вооруженных конфликтов в Южной Осетии и Чечне, а также военнослужащие, погибшие на службе в ходе специальной военной операции на Украине.