Жители Владимирской области приняли активнейшее участие в месячнике благоустройства.

Жители Владимирской области приняли активнейшее участие в месячнике благоустройства. Так, на прошлой неделе на уборку прилегающих территорий в своих населённых пунктах вышли тысячи неравнодушных граждан, а также сотрудники 391 предприятия и учреждения. Об этом рассказала регионального правительства.Совместными усилиями землякам удалось ликвидировать 17 стихийных мусорных свалок. Было собрано и вывезено свыше 228 тонн отходов.Кроме того, в разных городах и сёлах Владимирской области отремонтировали 17 объектов малых архитектурных форм и посадили 102 дерева и кустарника.Жителей региона приглашают на очередной массовый субботник, который запланирован на 20 апреля 2024 года.