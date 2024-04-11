Заместитель генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Александр Капусткин...

Заместитель генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Александр Капусткин рассказал о культурной жизни ДонбассаКультурная жизнь Донбасса. Заместитель генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника побывал в Старобельске, городе в Луганской народной республике.Какие у музеев совместные планы, какие экспозиции планируют открыть? Александр Капусткин рассказал в интервью Вестям.