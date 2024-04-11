Об этом сообщил Александр Авдеев у себя в телеграм-канале.

Заместитель Министра строительства РФ Никита Стасишин посетил Владимирскую область, чтобы принять участие в совещании по вопросам жилищного строительства в регионе. Об этом сообщил Александр Авдеев у себя в телеграм-канале.Губернатор отметил положительную динамику за последние пять лет: объёмы строительных работ увеличены в 2 раза, введено в эксплуатацию 4,6 миллиона квадратных метров жилья. Ежегодные темпы ввода жилья возросли в 4 раза по сравнению с 2000 годом и в 1,8 раза к 2018 году, 233 900 граждан улучшили жилищные условия.Кроме того, 70 227 семей получили поддержку в виде ипотечных жилищных кредитов на сумму 171 миллиардов рублей, благодаря региональным субсидиям жилищные условия улучшили 2,5 тысячи семей.«Объём бюджетных инвестиций в строительство вырос в 3 раза. За пять лет на возведение социально значимых объектов привлечено 29,9 миллиарда рублей, из них 14 млрд рублей – из федерального бюджета», – отметил Александр Авдеев.Никита Стасишин обозначил, что регион находится в передовиках по использованию механизмов инициативы «инфраструктурного меню». Именно это позволяет получать в приоритетном порядке федеральную поддержку.