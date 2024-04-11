Об этом рассказали представители городской администрации.

Завтра, 12 апреля, во Владимире запустят ракету. Об этом рассказали представители городской администрации.Мероприятие в честь Дня космонавтики пройдёт в 12:00 на площади около планетария. Позже для юных посетителей пройдёт квест «Космос – далёкий и близкий». Победители получат призы из рук ветеранов Байконура.Кроме того, в честь события была пополнена новыми экспонатами экспозиция планетария. Среди прочего мини-диорама «Лунная программа СССР» и фото-коллаж с портретами Гагарина. Также в честь праздника здесь будут проходить лекции, экскурсии, показы и мастер-классы.В субботу же пройдёт «Семейный день». На нём посетителей будут ждать лекции и полнокупольные программы и экспозиции. С 12:00 до 15:00 можно будет понаблюдать за Солнцем в телескоп.