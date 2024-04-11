В марте 28-летний житель Вязниковского района ехал домой из Владимира. Но свою остановку мужчина проспал, пришлось выйти в Гороховецком районе. Вот только денег на обратный билет не нашлось,

В марте 28-летний житель Вязниковского района ехал домой из Владимира. Но свою остановку мужчина проспал, пришлось выйти в Гороховецком районе. Вот только денег на обратный билет не нашлось, тогда обвиняемый не придумал ничего лучше, чем украсть в магазине детское питание. Как сообщили в УМВД, фигурант зашел в супермаркет поблизости и взял с полок 12 коробок