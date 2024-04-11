Перед судом предстанет 41-летняя женщина из Владимира.

Перед судом предстанет 41-летняя женщина из Владимира. Даму обвиняют в хищении чужого имущества в крупном размере. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Инцидент произошёл в марте прошлого года в одной из владимирских гостиниц, где обвиняемая распивала алкоголь в компании с новым приятелем. Правоохранители установили, что гражданка забрала куртку мужчины, в которой лежали 390 тыс. рублей. Одежду она выкинула, а деньги оставила.На допросе женщина сообщила, что таким образом хотела досадить мужчине, который был с ней груб. Деньги у дамы изъяли и вернули владельцу.В настоящий момент уголовное дело в отношении жительницы Владимира передано в суд.