Жителям Владимирской области рассказали о пользе зеленого чая Китай — родина зеленого чая. Самые...

Жителям Владимирской области рассказали о пользе зеленого чаяКитай — родина зеленого чая. Самые лучшие и ценные сорта производятся именно в Поднебесной. Листья чайного куста китайской камелии подвергают минимальной ферментации, в результате чего получается такой напиток.Сорта чая зависят от территории произрастания (высокогорье или равнина), условий (под солнцем или в тени), от времени сбора урожая ( весной или летом), а также от способов сбора и обработки чайных листьев.Вкус и аромат напитка зависят от температуры воды и времени заваривания. Традиционно в Китае берут 1 чайную ложку продукта на 150 мл воды. Перед приготовлением рекомендуют ополоснуть чайник горячей водой, чтобы чай остывал дольше.Кроме того, первую заварку жители Поднебесной сливают, как бы «омывая» листья чая. Температура напитка должна быть примерно 85–87 ◦С. Заваривать одну порцию чая можно до 5 раз, время выдержки 2-3 минуты.Премиальные сорта чая завариваются быстрее низкосортных и требуют более низкую температуру воды. Как правило, высшие сорта производят из крупных листьев, выращенных в высокогорье Китая. Упаковывают его в фольгу или пергамент.Полезные свойства зеленого чая:- Все сорта являются антиоксидантами за счет содержания биологически активных веществ – кофеина и танина.- Зеленый чай – рекордсмен по содержанию витамина Р, который укрепляет стенки кровеносных сосудов. Витамина С в нем тоже много: в 10 раз больше, чем в черном. А комплекс витаминов группы В нормализует работу нервной системы, стимулирует обмен веществ и улучшает состояние кожи.- Это полноценный источник энергии, витаминов и минералов. В зеленом чае находятся аминокислоты, витамин С, хром, марганец, селен, цинк.- Исследования доказали, что зеленый чай снижает давление.- Теобромин и теофилин в составе чая тонизируют нервную систему, снимают стресс. Кроме того, L-теанин снижает уровень «бушующего» гормона – кортизола.Важно: ученые рекомендуют взрослому человеку пить не более трех чашек чая в день.Самые популярные сорта зеленого чая:- Лунцзин. Разновидность зеленого чая из Ханчжоу, провинция Чжэцзян, Китай. Его собирают и обрабатывают вручную, поэтому он высоко ценится во всем мире. Этот чай отличается особым ароматом и насыщенным вкусом.- Маофэн. Это не только название чая, но и метод сбора чайных листьев. Для этой разновидности весной вручную собираются почки и два прилегающих молодых нежных листочка одинаковой длины. Самый известный из маофэнов – Хуаншань Маофэн. Он растет в горах Хуаншань, характеризуется тонким ароматом и великолепным вкусом.- Гекуро. Известный японский сорт зеленого чая высокой категории. Его собирают в конце мая. Кусты чайных листьев предварительно затемняют сеткой на три недели. Это повышает количество аминокислот и кофеина. Такой напиток не будет горчить, наоборот, порадует сладковатым вкусом.- Сэнтя (Сенча). Еще один японский чай, известен с середины XVIII века. Сбор листьев ведется в течение всего лета, а затем они обрабатываются паром. Напиток имеет особый мягкий вкус.Фото: ГТРК «Владимир»