Свидетельства о должности служащего по профессии «Полицейский» получили 90 слушателей...

В Центре профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве состоялось торжественное мероприятие, посвященное выпуску слушателей. Свидетельства о должности служащего по профессии «Полицейский» получили 90 слушателей, в том числе сотрудники уголовного розыска, Управления по вопросам миграции и внутренней службы.Заместитель начальника Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по г. Москве – начальник Управления профессиональной подготовки подполковник внутренней службы Павел Параносенков принял участие в торжественной церемонии вручения свидетельств, поздравил слушателей с окончанием обучения, а также пожелал им успешного решения возложенных задач и добросовестного выполнения служебного долга.В ходе мероприятия за добросовестное выполнение служебных обязанностей, высокие показатели в учебной деятельности, личную дисциплинированность и активное участие в общественной жизни ЦПП ГУ МВД России по г. Москве были объявлены благодарности 30 слушателям Центра и трем сотрудникам вручены Благодарности ГУ МВД России по г. Москве.В завершение мероприятия начальник Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Вячеслав Владимирович Ипполитов пожелал слушателям успешной служебной карьеры, повышения своего образовательного уровня и совершенствования профессионального мастерства.Под звуки духового оркестра и аккомпанемент теплого майского дождя слушатели прошли торжественным маршем по плацу Центра.