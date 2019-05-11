Свидетельства о должности служащего по профессии «Полицейский» получили 90 слушателей...
В Центре профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве состоялось торжественное мероприятие, посвященное выпуску слушателей. Свидетельства о должности служащего по профессии «Полицейский» получили 90 слушателей, в том числе сотрудники уголовного розыска, Управления по вопросам миграции и внутренней службы.
Заместитель начальника Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по г. Москве – начальник Управления профессиональной подготовки подполковник внутренней службы Павел Параносенков принял участие в торжественной церемонии вручения свидетельств, поздравил слушателей с окончанием обучения, а также пожелал им успешного решения возложенных задач и добросовестного выполнения служебного долга.
В ходе мероприятия за добросовестное выполнение служебных обязанностей, высокие показатели в учебной деятельности, личную дисциплинированность и активное участие в общественной жизни ЦПП ГУ МВД России по г. Москве были объявлены благодарности 30 слушателям Центра и трем сотрудникам вручены Благодарности ГУ МВД России по г. Москве.
В завершение мероприятия начальник Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Вячеслав Владимирович Ипполитов пожелал слушателям успешной служебной карьеры, повышения своего образовательного уровня и совершенствования профессионального мастерства.
Под звуки духового оркестра и аккомпанемент теплого майского дождя слушатели прошли торжественным маршем по плацу Центра.