Фигуранты, представляясь сотрудниками социальных служб, совершали звонки на телефоны граждан и, вводя их в заблуждение, похищали денежные средства...

Следственной частью СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело по фактам хищения денежных средств граждан путем мошенничества.Фигуранты, представляясь сотрудниками социальных служб, совершали звонки на городские и мобильные телефоны граждан и, вводя их в заблуждение, похищали с их банковских счетов денежные средства.По данному факту следственной частью УВД по ЮАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».В ходе расследования уголовного дела было установлено, что обвиняемые совершили 6 аналогичных противоправных деяний. Общая сумма материального ущерба составила около 500 тысяч рублей.К уголовной ответственности привлечены двое мужчин в возрасте 31 и 35 лет, а также две женщины в возрасте 29 лет и 41 года. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время расследование уголовного дела завершено и направлено в Чертановский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28