Анкара не отказывалась от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, информация, распространяемая СМИ, об ином – недостоверная, заявил глава департамента по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Анкара не отказывалась от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, информация, распространяемая СМИ, об ином – недостоверная, заявил глава департамента по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.Алтун написал твит, в котором ясно указал: процесс по покупке С-400 завершен.Ранее немецкий таблоид Bild сообщил, что президент Турции Тайип Эрдоган отказался от сделки с РФ по приобретению С-400​​​.США грозят Турции санкциями за приобретение С-400, которые, по заявлению Вашингтона, несовместимы со стандартами НАТО. Кроме того, исключение Турции из программы создания истребителя-бомбардировщика F-35 может привести к увеличению стоимости самолета и замедлению поставок в течение двух ближайших лет.