Голландский полузащитник Арьен Роббен покидает Баварию, в составе которой он провел 10 лет. 36-летний футболист продолжит карьеру в португальской Бенфике.

Голландский полузащитник Арьен Роббен покидает "Баварию", в составе которой он провел 10 лет. 36-летний футболист продолжит карьеру в португальской "Бенфике".Контракт Роббена с "Баварией" истекает, и Арьен решил сменить клуб. Голландец согласовал детали нового договора с лиссабонцами. Летом он присоединится к самому титулованному клубу Португалии.Также игроком "Бенфике" может стать вратарь сборной Голландии Яспер Силессен, не имеющий постоянной игровой практики в "Барселоне". В нынешнем сезоне ворот лиссабонцев защищает голкипер сборной Греции Одиссеас Влаходимос.