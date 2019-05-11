Жена бывшего депутата городского поселения Щелково Московской области Алексея Яковлева Оксана исполнила эротический танец в честь празднования Дня Победы. Видеоролик она выложила в Instagram, пользователи соцсети уже подвергли ее жесткой критике.

Жена бывшего депутата городского поселения Щелково Московской области Алексея Яковлева Оксана исполнила эротический танец в честь празднования Дня Победы.Одетая в нижнее белье, военную гимнастерку и пилотку девушка станцевала на пилоне под песню "Смуглянка". Видеоролик она выложила в Instagram, а в комментариях к ролику поздравила подписчиков с Днем Победы.Пользователи соцсети подвергли девушку жесткой критике — многие сочли подобное "поздравление" неуместным. Некоторые расценили это как глумление над памятью о погибших, другие назвали танец "позорным зрелищем", третьи предположили, что следующее выступление будет "в полосатой робе в честь жертв концлагерей". Кроме того, Яковлевой предложили "станцевать на могилах".В октябре 2018 года жена экс-депутата спровоцировала пробку на МКАД, поскольку там снимали ее клип. За это Яковлева была оштрафована судом на 20 тысяч рублей, а после разгоревшегося скандала ее супруг был вынужден покинуть ряды "Единой России". В декабре того же года местный депутатский корпус был расформирован, поскольку Московская областная дума приняла закон о преобразовании Щелковского района в городской округ.