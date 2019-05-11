Турецкое управление по защите персональных данных (KVKK) сообщило о штрафе, который должна будет заплатить компания Facebook за то, что личные фотографии пользователей одноименной сети попали в общий доступ

Турецкое управление по защите персональных данных (KVKK) сообщило о штрафе, который должна будет заплатить компания Facebook за то, что личные фотографии пользователей одноименной сети попали в общий доступ.По сообщению ведомства, изображения были доступны с 13 по 25 сентября 2018 года.KVKK заявило, что компания получила предупреждение. Однако никакой реакции не последовало, и управление инициировало расследование по факту нарушений.11 апреля ведомство вынесло решение: оштрафовать компанию на миллион лир за непринятие мер и 550 тысяч лир за неиформирование о нарушениях, от которых могли пострадать порядка 300 тысяч пользователей в Турции. Общая сумма штрафа — порядка 270 тысяч долларов, передает РИА Новости.