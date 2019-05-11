В Москве прошел матч 28 тура между Локомотивом и Рубином. Встреча завершилась крупной победой москвичей 4:0.

В Москве прошел матч 28 тура между "Локомотивом" и "Рубином". Встреча завершилась крупной победой москвичей 4:0.Уже на третьей минуте полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук был сбит в штрафной площадке "Рубина". Сам же пострадавший реализовал 11-метровый. На 10 минуте железнодорожники развили успех после гола Федора Смолова. Первый тайм завершился со счетом 2:0.В начале второй половины игры гости остались в меньшинстве после удаления Вячеслава Подберезкина. "Локомотив" сумел дважды использовать численное преимущество. На 73 минуте ворота Ивана Коновалова поразил Гжегож Кпыховяк, а 87 минуте свой первый мяч за московский клуб забил Хвича Кварацхелия. Гости же не смогли реализовать пенальти, — удар Игоря Коновалова пришелся в штангу."Локомотив" набрал 52 очка и продолжает занимать второе место. "Рубин" с 35 очками находится на 10 позиции.